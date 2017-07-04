Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
101208
ALTIN
140.070
DOLAR
3.5588
STERLIN
4.5993
EURO
4.0380
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
05 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
05 Temmuz 2017 Alanya -...
Sağlıklı yaşamın sırrı onlarda mı?
Sağlıklı yaşamın sırrı onlarda mı?
Diş problemleri hangi hastalıkların habercisi?
Diş problemleri hangi hastalıkların habercisi?

Usta oyuncudan kötü haber

Uzun süredir KOAH hastalığıyla mücadele eden ünlü sanatçı Hakan Balamir, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun oğlu Tufan Balamir, "Doktorlar kritik sürecin başladığını ifade ettiler" dedi

Usta oyuncudan kötü haber

Uzun süredir KOAH hastalığıyla mücadele eden ünlü sanatçı Hakan Balamir, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun oğlu Tufan Balamir, "Doktorlar kritik sürecin başladığını ifade ettiler" dedi

04 Temmuz 2017 Salı 19:42
Usta oyuncudan kötü haber
banner404

TÜRK sinemasının usta oyuncularından 72 yaşındaki Hakan Balamir, uzun süredir mücadele ettiği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle bir süredir nefes almakta zorlanıyordu. Yaklaşık bir hafta önce durumu ağırlaşan Balamir, ailesi tarafından Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

1 HAFTADIR HASTANEDE

Ünlü oyuncu burada Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatırıldı. Yaklaşık 1 haftadır tedavisi devam eden Balamir’in durumunun ağırlaştığı öğrenildi.

"DURUMU AĞIR"

Hakan Balamir’in oğlu Tufan Balamir babasının hastalığıyla ilgili DHA’ya yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır KOAH ile mücadele ediyoruz. Son zamanlarda kanser tedavisi de görüyordu. Şu anda burada solunum yetmezliğiyle ilgili en son noktada duruyor. Durumu ağır. Biz kimseye haber vermek istemedik. Her an bir umut kapımızdaydı. Bugün yarın ayağa kalkacak diye bekliyorduk. Maalesef vücut yetersiz tepkiler vermeye başlayınca bizde insanlara haber vermeye başladık. Doktorlar kritik sürecin başladığını ifade ettiler" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Usta OyuncuKOAHUzun SüreHakan Balamirünlü Sanatçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kısırlık yapıyor' deyip terör estirdi
'Kısırlık yapıyor' deyip terör estirdi
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
Alanya'da son 24 saatte neler oldu
Alanya'da son 24 saatte neler oldu

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals