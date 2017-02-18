Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -4°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
144.170
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5078
EURO
3.8595
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
18 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
18 Şubat Günlük Burç Yorumu
18 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
18 Şubat 2017 Alanya -...
Obezite ameliyatı anne olmaya engel mi?
Obezite ameliyatı anne olmaya engel...
Flaş Haber
Akdeniz'de korkutan deprem
Kapat

Üst düzey iki terörist öldürüldü

Valilik bir polisin yaralandığı çatışmada üst düzey iki teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Üst düzey iki terörist öldürüldü

Valilik bir polisin yaralandığı çatışmada üst düzey iki teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

18 Şubat 2017 Cumartesi 08:49
Üst düzey iki terörist öldürüldü
banner404

MARDİN Valiliği, Nusaybin ilçesi Koruköy Mahallesi’nde çıkan çatışmaya ilişkin açıklama yaptı. Operasyon sırasında çıkan çatışmada bir polisin yaralandığı doğrulanırken, çatışmada ayrıca üst düzey 2 PKK’lı teröristin de öldürüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, “17 Şubat 2017 günü Nusaybin ilçesi Koruköy Mahallesinde, çıkan çatışmada üst düzey (2) bölücü terör örgütü mensubu 1 adet M-16 ve 1 adet MP-5 silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyonda 1 kahraman polis özel harekat mensubu arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Operasyon halen devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi. 
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Iki TerörisNusaybinMardin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Cezaevlerimiz ABD’den ileri’
‘Cezaevlerimiz ABD’den ileri’
Son Dakika - Lojman yakınlarında patlama!.. Yaralılar var
Son Dakika - Lojman yakınlarında patlama!.. Yaralılar var
Çoğunluğu öğrenci 300 kişi mahsur kaldı
Çoğunluğu öğrenci 300 kişi mahsur kaldı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals