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Üs bölgesine yemek götüren araca saldırı: 3 asker şehit

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Elmalı üs bölgesine yemek götüren askeri araca PKK'lı teröristlerin saldırması sonucu 3 asker şehit düştü

Üs bölgesine yemek götüren araca saldırı: 3 asker şehit

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Elmalı üs bölgesine yemek götüren askeri araca PKK'lı teröristlerin saldırması sonucu 3 asker şehit düştü

27 Haziran 2017 Salı 18:29
Üs bölgesine yemek götüren araca saldırı: 3 asker şehit
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ŞIRNAK'IN Uludere ilçesinde Milli Jandarma Komando  Taburuna bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca terör örgütü PKK  mensuplarınca düzenlenen saldırıda, 3 asker şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarında alınan bilgiye göre, Uludere ilçesine bağlı  Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı Elmalı üs bölgesine yemek götüren askeri  araca, PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda ağır yaralanan 3 asker, kaldırıldıkları Şırnak Devlet  Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit düştü.

Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

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