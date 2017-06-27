Üs bölgesine yemek götüren araca saldırı: 3 asker şehit

ŞIRNAK'IN Uludere ilçesinde Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda, 3 asker şehit oldu.
Güvenlik kaynaklarında alınan bilgiye göre, Uludere ilçesine bağlı Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı Elmalı üs bölgesine yemek götüren askeri araca, PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
Saldırıda ağır yaralanan 3 asker, kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit düştü.
Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
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