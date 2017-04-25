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Üs bölgesine sızmaya çalışan teröristler öldürüldü

Çukurca ilçesinde askeri üs bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi

Üs bölgesine sızmaya çalışan teröristler öldürüldü

Çukurca ilçesinde askeri üs bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi

25 Nisan 2017 Salı 11:10
Üs bölgesine sızmaya çalışan teröristler öldürüldü
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HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde 6 terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Pirinçeken Bölgesi'nde Irak sınırındaki Güven Dağı ile Yayladere mevkisinde askeri üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristler, 2. Hudut Tugay Komutanlığı birliklerince tespit edildi.
İnsansız hava aracı ile takip edilen teröristlerden 3'ü Irak'ın kuzeyindeki Nirveseytu Tepe civarında 3'ü de Yayladere mevkisinde düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ÇukurcaTerörist
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