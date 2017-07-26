Ünlü Modacıdan Yaz Aylarına Özel Tüyo

TASARLADIĞI kıyafetlerle birbirinden ünlü isimleri giydiren ve Hollywood'un da dikkatini çeken İzmirli modacı Züleyha Kuru, yaz aylarında kadınlara nasıl giyinilmesi gerektiğinin tüyolarını verdi. İzmirli ünlü modacı Züleyha Kuru, yaz aylarında kadınların nasıl giyinmesi gerektiği konusunda tüyolar verdi. Spor kıyafetlerin lüks günlük kıyafetlerle birleştirilmesi olan atleisure modasının artık yaygın olduğunu belirten Züleyha Kuru, Nano parkalar ve saydam tasarımların dikkat çektiğini söyledi. İvana Sert, Özge Ulusoy, Derya Uluğ, İrem Derici gibi ünlülerin özel modacısı olan Züleyha Kuru ise kendi tasarımlarında cesur çizgilerin yer aldığı belirterek, "Atleisure modası kadınların ilgisi olmaya devam edecek" dedi.