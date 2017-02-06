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Üniversitede FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

8 ilde FETÖ PDY’ye yönelik operasyonlar sonucunda Adıyaman Üniversitesinde görevden uzaklaştırılan ve halen görevde olan toplam 23 kişi gözaltına alındı

Üniversitede FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

8 ilde FETÖ PDY’ye yönelik operasyonlar sonucunda Adıyaman Üniversitesinde görevden uzaklaştırılan ve halen görevde olan toplam 23 kişi gözaltına alındı

06 Şubat 2017 Pazartesi 12:08
Üniversitede FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
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ADIYAMAN Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan FETÖ PDY soruşturması kapsamında Adıyaman merkezli Elazığ, Batman, Antalya, Ankara, Kayseri, Şanlıurfa ve Gaziantep'te şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde Adıyaman Üniversitesinde daha önceden görevli olup soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırılan M.G isimli profesör, 8 yardımcı doçent, 7 idari personel, 3 araştırma görevlisi ile halen görevde olan 4 araştırma görevlisini gözaltına alındı.
Adıyaman'da gözaltına alınan toplam 23 şahıs Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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