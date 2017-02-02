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Ülke genelinde 12 bin polisle operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından aranan kişilere yönelik olarak dün 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çeşitli suçlardan aranan bin 848 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde 12 bin polisle operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından aranan kişilere yönelik olarak dün 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çeşitli suçlardan aranan bin 848 kişi gözaltına alındı.

02 Şubat 2017 Perşembe 20:58
Ülke genelinde 12 bin polisle operasyon
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EMNİYET Genel Müdürlüğü, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerini sağlamak amacı ile 81 İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli arama kararları alınarak il ve ilçelerde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonların 1 Şubat 2017 Çarşamba günü sabah erken saatlerde başlamak suretiyle yapıldığını bildirdi.

BİN 848 ŞAHIS YAKALANDI

Yapılan operasyonlarda 3 bin 526 ekip ve 12 bin 420 personelin görev alarak 5 bin 21 ikamette arama yaptığı, aralarında adam öldürme suçundan 36, hırsızlık suçundan 234, yağma suçundan 57, dolandırıcılık suçundan 81, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 82, FETÖ/PYD örgütüne üye olmak suçundan 22 kişi ile diğer suçlardan aranan toplam bin 848 şahsın yakalanarak adli mercilere sevk işlemlerinin yapıldığı ifade edildi. Adli mercilere sevk edilenler arasında 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 514 şahıs, 5 yıl hapis cezasına kadar aranmakta olan 234 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 157 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 41 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 14 şahıs olmak üzere 960 hükümlü şahıs ile yakalama emri ile aranmakta olan 888 şahsın bulunduğu kaydedildi. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 16 av tüfeği, 156 mermi, 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.  

Adli mercilere sevk edilenler arasında, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 514 şahıs, 5 yıl hapis cezasına kadar aranmakta olan 234 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 157 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 41 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 14 şahıs olmak üzere 960 hükümlü şahıs ile yakalama emri ile aranmakta olan 888 şahıs bulunmaktadır.

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Son Güncelleme: 02.02.2017 22:31
Anahtar Kelimeler:
ülke GeneliOperasyonPolis81Emniyet Genel Müdürlüğü
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