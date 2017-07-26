Üfürükçü hoca iki kız kardeşi taciz edince...

OLAY, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, üniversite öğrencisi 27 yaşındaki F.Ö. ile kız kardeşi 25 yaşındaki Ü.Ö. korkunç rüyalar gördü. Genç kızlar, bu tür işlere bakan ve hoca olduğu iddia edilen 41 yaşındaki A.E.'nin evine gitti.
VÜCUTLARINA YAZI YAZIP ELLE TACİZ ETTİĞİNİ SÖYLEDİLER
Kız kardeşler A.E.'nin kendilerini hipnotize edip vücutlarına yazılar yazarak elle taciz ettiğini, bu olayı da cep telefonuyla görüntülediklerini iddia ederek polise şikayette bulundu.
GÖZALTINA ALINDI
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili A.E.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.E., Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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