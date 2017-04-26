Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
94592
ALTIN
146.013
DOLAR
3.5908
STERLIN
4.6055
EURO
3.9193
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Peynir ye, karaciğer kanserine yakalanma
Peynir ye, karaciğer kanserine yakalanma
26 Nisan 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
26 Nisan Günlük Burç Yorumu
Görme engellilere özel gözlük!
Görme engellilere özel gözlük!

Uçakta yolcular birbirine girdi!

Onur Air'in İstanbul-Elazığ seferini yapan uçakta içkili bir erkek yolcu diğer yolcularla tartışma çıkardı, kavga uçak inene kadar devam etti

Uçakta yolcular birbirine girdi!

Onur Air'in İstanbul-Elazığ seferini yapan uçakta içkili bir erkek yolcu diğer yolcularla tartışma çıkardı, kavga uçak inene kadar devam etti

26 Nisan 2017 Çarşamba 10:28
Uçakta yolcular birbirine girdi!
banner404

ONUR Air'in önceki akşam İstanbul-Elazığ seferini yapan Airbus 320 tipi uçağında başlayan kavga inişe kadar devam etti. Gazete Habertürk'ten Gökhan Arıtan'ın haberindeki iddiaya göre önceki akşam İstanbul'dan saat 21.15 sıralarında kalkan uçakta içkili olduğu gerekçesiyle bir erkek yolcu diğer yolcularla tartışmaya başladı. Tartışmaya birçok yolcu da katılınca uçakta kargaşa çıktı.Kavgacı yolculardan biri diğerine "İn ulan aşağı" diye bağırdı. Bazı yolcuların tartışma nedeniyle sinirlerine hâkim olamadığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Yolcuların iddiasına göre tartışma uçak iniş yaparken de sürdü ve bazı yolcular inişte kemer takmadı. Saat 23.30'da iniş yapan uçağa kaptan pilotun talebi üzerine polis geldiği, yurtdışında yaşadığı bildirilen yolcunun uçaktan indirildiği bildirildi. Ancak resmi bir şikâyet olmadığı için serbest kaldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçuş güvenliğini tehdit oluşturan davranışlarda bulunan yolculara bin 500 lira para cezası veriyor

banner355
Anahtar Kelimeler:
Onur AirUçakİstanbul-Elazığ SeferiErkek Yolcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'nün istihbaratçılarına dava
FETÖ'nün istihbaratçılarına dava
‘Oylar değil YSK çalındı’
‘Oylar değil YSK çalındı’
Bankaların sistem açığını bulup 9 milyon lira dolandırdılar
Bankaların sistem açığını bulup 9 milyon lira dolandırdılar

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals