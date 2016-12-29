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Uçak seferlerine fırtına engeli

Atatürk Havalimanı'nda, şiddetli rüzgar sebebiyle bazı uçaklar pisti pas geçerken, iniş ve kalkışlarda gecikmeler yaşanıyor

Uçak seferlerine fırtına engeli
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ATATÜRK Havalimanı'nda, şiddetli rüzgar nedeniyle hava trafiğinde bazı aksamalar yaşanıyor. Bazı uçaklar, şiddetli rüzgar sebebiyle pisti pas geçerken, birçok uçak havada bir süre tur attı. İniş ve kalkışlarda da bazı gecikmeler meydana geldi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü, bugün ve yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin yüzde 15 oranında azaltıldığını bildirdi. Türk Hava Yollarının (THY) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün iç ve dış hatta 23 sefer yapılamayacak, yarın da bazı uçuşlar gerçekleştirilemeyecek. Açıklamada, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu, "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.
Yolcular terminalde bekliyor
Öte yandan Atatürk Havalimanı iç ve dış hat terminalinde yılbaşı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Seferleri iptal olan ya da uçuşlarını bekleyen yolcuların terminal alanında dinlendiği görüldü. Seferler hakkında bilgi almak isteyen yolcular ise danışma masalarındaki görevliler tarafından yönlendiriliyor.
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Etiketler; #uçak seferleri #Atatürk Havalimanı #DHMİ
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