Uçak arıza yapınca Şahan Gökbakar Boston'da kaldı

Türk Hava Yolları'nın Boston-İstanbul seferini yapacak olan Airbus 330 tipi uçağı teknik bir arıza sonucu havalanamadı. Yolcular mağdur olmasın diye THY tarafından otele alındı. Ailesi ile birlikte Boston’dan Türkiye’ye gelecek olan Şahan Gökbakar’da THY uçağı arıza yapınca gelemedi