Uçak arıza yapınca Şahan Gökbakar Boston'da kaldı

TÜRK Hava Yolları'nın Boston-İstanbul seferini yapacak olan Airbus 330 tipi uçağı teknik bir arıza sonucu havalanamadı. Yolcular mağdur olmasın diye THY tarafından otele alındı. Ailesi ile birlikte Boston’dan Türkiye’ye gelecek olan Şahan Gökbakar’da THY uçağı arıza yapınca gelemedi
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.