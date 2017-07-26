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Üç kuşaklık patentli tostçular taklitlerine savaş açtı

Adana'da 3 kuşaktır 'ütü tostu' yapan ve 'Ütü Tost' markası ile tarifinin patentini alan aile, taklitçi işletmeleri kapattırmak için hukuki mücadele başlattı. Patentli tostun son kuşak temsilcisi Serhan Şimşekyılmaz, günde ortalama 500 tane sattıkları ütü tostunu Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak istediklerini kaydetti

Üç kuşaklık patentli tostçular taklitlerine savaş açtı

Adana'da 3 kuşaktır 'ütü tostu' yapan ve 'Ütü Tost' markası ile tarifinin patentini alan aile, taklitçi işletmeleri kapattırmak için hukuki mücadele başlattı. Patentli tostun son kuşak temsilcisi Serhan Şimşekyılmaz, günde ortalama 500 tane sattıkları ütü tostunu Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak istediklerini kaydetti

26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:35
Üç kuşaklık patentli tostçular taklitlerine savaş açtı
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ANKARA'DA henüz 23 yaşındayken, 1971 yılında makineyle tost yapıp satan Nedim Şimşekyılmaz (69), makinenin bozulması nedeniyle eski tip ütülerle tost yapmaya başladı.
İşlerini büyüttükten sonra memleketi Adana'ya gelen Şimşekyılmaz, oğlu Cüneyt Şimşekyılmaz ve diğer aile üyeleriyle birlikte açtığı Gökhan Büfe isimli dükkanda müşterilerine hizmet vermeye devam etti.
Kentin Seyhan ilçesi Akkapı ve Karasoku mahallelerinde işletmeleri bulunan aile daha sonra 'ütü tostu' markasının ve tarifinin patentini aldı.
Ütü tostunun üçüncü kuşak temsilcisi torun Serhan Şimşekyılmaz (24), kendilerini taklit eden merdiven altı satıcılara karşı hukuki mücadele başlattıklarını belirterek, “Bu tostu dünyaya ve Türkiye'ye duyurmayı istiyoruz. Gerçekten tadılacak bir lezzet. Aldığımız patent sayesinde tostun içindeki sucuğu, yumurtayı, kaşarı, domatesi, sosu aynı şekilde kullanamazlar. Bu patent, markadan ütüsüne, ocağına kadar her şeyi kapsıyor. 2-3 işletme kapattırdık, mücadelemiz devam ediyor” dedi.
Nedim Şimşekyılmaz ise yarım ekmeği 6 liradan günde ortalama 500 tane tost sattıklarını belirterek, yanında verdikleri meyve suyu, limonata, turşu, biber gibi organik ürünleri kendilerinin hazırladığını kaydetti.
Vatandaşlar, makine tostunun incecik olduğunu ancak ütü tostunun içerisindeki malzemelerle birlikte tüketimi oldukça lezzetli bir ürün olduğunu kaydetti. 

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Anahtar Kelimeler:
AdanaÜtü TostSerhan Şimşekyılmaz
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