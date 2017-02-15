Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87882
ALTIN
145.221
DOLAR
3.6816
STERLIN
4.5873
EURO
3.8932
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
16 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
16 Şubat 2017 Alanya -...
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar
Yaşlılık psikolojisinde bunlara dikkat
Yaşlılık psikolojisinde bunlara dikkat

Tutuklu HDP'li Encü için çin tahliye kararı verildi

Tutuklu HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Öncü için tahliye kararı verildi

Tutuklu HDP'li Encü için çin tahliye kararı verildi

Tutuklu HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Öncü için tahliye kararı verildi

15 Şubat 2017 Çarşamba 18:57
Tutuklu HDP'li Encü için çin tahliye kararı verildi
banner404

ŞIRNAK Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanarak cezaevine konulan ve hakkında 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün tahliyesine karar verildi.Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'Örgüt propagandası yapma' suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün aylık tutukluluk değerlendirmesi bugün yapıldı. 4 Kasım'dan bu yana cezaevinde bulunan Encü'nün tutukluluk durumu ve avukatlarının tahliye başvurularını değerlendiren mahkeme, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Hakkında tahliye kararı verilen Encü'nün tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra Cezaevi'nden bugün serbest bırakılacağı öğrenildi.HDP Milletvekili Encü Uludere'de düzenlenen hava saldırısında 34 kişi yaşamını yitirdiği olayın ardından köye taziye ziyaretinde bulunan dönemin Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'a linç girişiminde bulunulmasına ilişkin 'Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası' istemiyle yargılandığı davadan da geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Tutuklu HDP Şırnak Milletvekili Ferhat ÖncüHdpÖrgüt PropagandasıŞırnak 2nci Ağır Ceza MahkemesiHDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü4 Kasım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK'lıların konferans için kullandığı sığınak bulundu
PKK'lıların konferans için kullandığı sığınak bulundu
Reina saldırısıyla ilgili 5 kişi tutuklandı
Reina saldırısıyla ilgili 5 kişi tutuklandı
'Akıncılar' FETÖ/PDY’nin yazışmalarını deşifre etti
'Akıncılar' FETÖ/PDY’nin yazışmalarını deşifre etti

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals