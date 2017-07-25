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Tutkuları sonları oldu! Motosiklet kazası sevgilileri böyle ayırdı

Bursa'da motosikletle sağ şeritten sol şeride geçmek isteyen iki sevgili, önlerinde seyreden kamyonete çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, kız arkadaşı hayatını kaybetti

Tutkuları sonları oldu! Motosiklet kazası sevgilileri böyle ayırdı

Bursa'da motosikletle sağ şeritten sol şeride geçmek isteyen iki sevgili, önlerinde seyreden kamyonete çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, kız arkadaşı hayatını kaybetti

25 Temmuz 2017 Salı 17:58
Tutkuları sonları oldu! Motosiklet kazası sevgilileri böyle ayırdı
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BURSA'NIN Karacabey ilçesinde, motosikletle sağ şeritten sol şeride geçmek isteyen iki sevgili, önlerinde seyreden kapalı kasa kamyonete çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, kız arkadaşı hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

MOTOSİKLETLE SAĞ ŞERİTTEN SOL ŞERİTE GEÇMEK İSTERKEN KAMYONETE ÇARPTI

Manisa  Alaşehir'de ikamet eden Mesut Battal (20),  Balıkesir'de bulunan kız arkadaşı Zehra Mutlu (20) ile birlikte 45 ZD 291 plakalı motosikletiyle  Bursa'ya gezmeye gitmek istedi. Mesut Battal, İzmir-Bursa yolunun 50. kilometresinde sağ şeritten sol şeride geçmek istediği sırada önünde seyreden Ali  Osman Aydoğan idaresindeki 10 SR 529 plakalı kapalı kasa kamyonete yandan çarptı. Daha sonra refüjün bariyerlerine çarpan motosiklette sürücü hafif yaralanırken, kız arkadaşı Zehra Mutlu ağır yaralandı.
KALBİ DURUP TEKRAR ÇALIŞTIRILAN GENÇ KIZ KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği genç kızın duran kalbi yoğun çabalar sonrası tekrar çalıştırıldı. Ancak genç kız kaldırıldığı  Karacabey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
 

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