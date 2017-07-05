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Türkiye'ye dönen Suriyeli sayısı 27 bini aştı

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren 68 bin 238 Suriyeli'den Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönenlerin sayısı 27 bini aştı

Türkiye'ye dönen Suriyeli sayısı 27 bini aştı

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren 68 bin 238 Suriyeli'den Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönenlerin sayısı 27 bini aştı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:50
Türkiye'ye dönen Suriyeli sayısı 27 bini aştı
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KİLİS'İN Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 13-23 Haziran tarihleri arasında ülkelerine giden Suriyeliler'in Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Kilis Valiliği tarafından izin verilen Suriyeliler Halepin Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerinde yakınlarını ziyaret ettikten sonra Halep'in Azez İlçesi'ndeki Babul Selam Sınır Kapısına gelen Suriyeliler, Türkiyeye gelmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Suriyeliler'in Türkiyeye girişlerinde eşyaları arandıktan sonra, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılıyor. Ramazan Bayramını geçirmek için ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeliden izdihamı önlemek için geç saatlere kadar geçişler devam ediyor. Bu sabah itibariyle dönen Suriyeli sayısının 27 bini aştığı açıklandı. Otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye tarafına getirilen Suriyeliler barındıkları kentlere gidiyor.

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Son Güncelleme: 05.07.2017 12:14
Anahtar Kelimeler:
SuriyeliRamazan Bayramıöncüpınar Sınır KapısıKilis
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