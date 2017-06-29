AYCAN-Feres İş Ortaklığı tarafından hayata geçirilen yeşil bina projesi Greenox’un iletişim çalışmalarını Olmadık İletişim Ajansı üstlendi. Doğadan aldığını doğaya geri vermeyi hedefleyen Greenox’un tüm iletişim ve pazarlama süreçlerindeki çözüm ortağı Olmadık İletişim Ajansı olacak. İstanbul’da hızla devam eden kentsel dönüşüme yeşil bir yaklaşım getiren 4. Levent’teki Greenox tamamlandığında; 900 ağaçla kaplı dış cephesi ve 25 bin 500 bitkinin dikileceği Avrupa’nın en yüksek yeşil duvarlarıyla, dünyanın ikinci ve Türkiye'nin ilk dikey ormanı unvanına sahip olacak.