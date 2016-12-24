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"Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" ödülleri sahiplerini buldu

THY, Pegasus ve Çalık Enerji en çok hizmet ihracatı yapan firmalar arasında ilk üç sırayı aldı

"Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" ödülleri sahiplerini buldu
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"TÜRKİYE'NİN 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" ödülleri sahiplerini bulurken, THY, Pegasus ve Çalık Enerji ilk üç sırayı aldı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ekonomi Bakanlığının katkıları, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" ödülleri sahiplerini buldu.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, hükümetin ihracatı desteklemek adına çok önemli destekler verip adımlar attığını belirterek, "Verilen tüm desteklerle birlikte biz de 2017 yılını ihracatımız için bir atılım yılı olarak ilan ettik." dedi.
Büyükekşi, ödüller kapsamında araştırmaya konu olan 500 firmanın 2015 yılında toplam 18,5 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdiğini ifade ederek "Tüm dış ticaretimizde olduğu gibi hizmet ihracatında da TL kullanımını daha üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz. Mevcutla yetinmek bizim fıtratımızda yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde el ele, daha ileriye gideceğiz." ifadelerini kullandı.
Etkinlik kapsamında ilk 10'a giren THY, Pegasus, Çalık Enerji, SunExpress, Gap İnşaat, Atlas Global, Yapı Merkezi İnşaat, Netlog Lojistik, Odeon Turizm ve Taha Kargo'ya ödülleri Başbakan Yıldırım tarafından verildi.
Bunun dışında 11 kategoride ilk 3 firmanın ödüllendirildiği etkinlikte, birinciler Müteahhitlik Hizmetleri kategorisinde Çalık Enerji, Görsel-İşitsel Hizmetler'de Kanal D, Bilişim Hizmetleri'nde Netaş, Eğitim Hizmetleri'nde Bahçeşehir Üniversitesi, Eşya Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri'nde Netlog Lojistik, Turizm Hizmetleri Oti Holding, Sağlık Hizmetleri'nde Acıbadem, Teknik Müşavirlik Hizmetleri'nde Yüksel Proje, Yolcu Taşımacılığı ve Genel Hizmetleri'nde THY, İletişim Hizmetleri'nde Türksat, Mühendislik Hizmetleri Ford Otosan oldu.

 
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Etiketler; #Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı ödülleri sahiplerini buldu #THY #Pegasus #Çalık Enerji #Başbakan Binali Yıldırım
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