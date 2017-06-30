'Türkiye'yi Ruslara itiyoruz!'

“SURİYE savaşı ve bölgesel güvenlik” konulu bir panelde, söz alan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Komitesi’nde de görev yapmış olan Hudson Enstitüsü uzmanı Dr. Michael Doran, ABD’nin YPG politikası nedeniyle Türkiye’nin kendisinden uzaklaşmasına neden olduğuna dikkat çekti. Trump yönetimini eleştirerek, Türk hükümetinin YPG ile ilgili kaygılarını paylaştığını söyleyen Doran, “ABD’li seçmenlere verilen DEAŞ’ı yenme vaadini bir an önce yerine getirmek isteyen Trump yönetimi, bu nedenle YPG’yi silahlandırıyor. Ben bunun hata olduğunu düşünüyorum. Türk hükümeti, ülke sınırlarının yakınında bir PKK devletinin kurulmasını kabul edilemez bulduğunu sürekli dile getiriyor. Buna karşın ABD, YPG’ye silah ve eğitim vermeyi sürdürüyor. Bu da Türkiye’nin ABD’den uzaklaşmasına neden oluyor. Bir anlamda Türkiye’yi Ruslara doğru itmiş oluyoruz” dedi.



Doran’ın ardından konuşan Emekli General Mark Kimmitt ise ABD’nin son dönemde farklı bir strateji ile ilerlediğini belirterek, “Irak ve Suriye’de görüldüğü gibi, ABD artık kendi güçlerini kullanmak yerine yerel kuvvetlere destek vererek ‘geriden liderlik’ şeklinde bir stratejiyi tercih ediyor. Rakka’da DEAŞ’ın yenilgiye uğratılmasının ardından ABD’nin yapması gereken, PYD/PKK’ya verilen silahların geri alınmasıdır” dedi.



Ulusal Savunma Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Denise Natali, Irak ve Suriye’de yaşananın bölünme değil çökme olarak adlandırılabileceğini söyledi. Natali, “Bu durum daha da kompleks güvenlik sorunlarını beraberinde getirecek” diye konuştu.