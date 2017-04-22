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Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat!

Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, 1-5 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat gerçekleştirecek.

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat!

Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, 1-5 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat gerçekleştirecek.

22 Nisan 2017 Cumartesi 16:49
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat!
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AZERBEYCANDA Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde yapılacak tatbikata katılacak Türk askerleri Azerbaycan'a geldi.

Tatbikata katılacak birliği, askeri hava limanında Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tuğgeneral Zafer Ocak ve Azerbaycanlı yetkililer törenle karşıladı.

Tatbikatla tecrübe paylaşımı yapılarak, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Ortak tatbikatta askeri birliklerin yanı sıra zırhlı araçlar, topçu bataryaları, havan topları, uçak ve helikopterler ile hava savunma sistemleri yer alacak ve atışlar gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanTürkiyeBakü Büyükelçiliği
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