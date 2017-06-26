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Türkiye Ünlüler takımı ART-İST yurda döndü

Kimsesiz çocuklar yararına düzenlenen ‘ Dünya Artistler Müzik ve Futbol Festivali ‘ - ‘’Art-Football ‘’ bu yılda 16 ülkenin katılımıyla Lokomotive Moskova stadyumunda görkemli bir açılışla 2 – 13 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi

Türkiye Ünlüler takımı ART-İST yurda döndü

Kimsesiz çocuklar yararına düzenlenen ‘ Dünya Artistler Müzik ve Futbol Festivali ‘ - ‘’Art-Football ‘’ bu yılda 16 ülkenin katılımıyla Lokomotive Moskova stadyumunda görkemli bir açılışla 2 – 13 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi

26 Haziran 2017 Pazartesi 18:24
Türkiye Ünlüler takımı ART-İST yurda döndü
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RUSYA'NIN Moskova şehrinde, 2013 yılından bu yana Rus Hükümeti, Moskova belediyesi ve Rusya futbol Federasyonu desteği ile Kimsesiz çocuklar yararına düzenlenen ‘ Dünya Artistler Müzik ve Futbol Festivali ‘ - ‘’Art-Football ‘’ bu yılda 16 ülkenin katılımıyla Lokomotive Moskova stadyumunda görkemli bir açılışla 2 – 13 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Rusya hükümeti Başbakan yardımcısı Sn.Arkadiy Dvorkovich, Rusya Futbol birliği başkanı Sn. Aleksandr Alayev ve Art- Football başkanı Sn. Yuri Davidov açılışta bu büyük sosyal sorumluluk Festivalinin önemi ve sürdürülmesinin kimsesiz çocuklara sağlayacağı fayda üzerine birer konuşma yaptı. Dünyaca ünlü Sırp yönetmen Emir Kustirica, Fools Garden, Deep Purple gibi dünyaca ünlü rock gruplarının da katılımcılarıyla bu yıl Art-Football kimsesiz çocular için 160.000 dolarlık bağış topladı.

Ülkemizi, kadrosunda destekçi ve katılımcı olarak : Hakan Meriçliler, Koray Kasap, Ümit Kantarcılar, Sarp Levendoğlu, Ersin Korkut, İbrahim Kendirci, Tansel Doğanay, Mustafa Kocabey, Deniz Cem, Alpay Erdem, Umut Zen, Yetkin Etkin, Mine Ayman, Mustafa K. Öztürk, Buğra, Uğur Akyürek ve Sertan Öksüz gibi tanınmış simaların oluşturduğu ART-İST takımı 5 ayrı alanda temsil etti. Moskova büyük Elçimiz Sn. Hüseyin Diriöz ve ENKA TC’nin destekleri sayesinde Lokomotive Moskova stadyumu çevresinde oluşturulan Festival alanında sanatçılarımız Konser, Resim sergisi, Klasik Müzik konseri, Futbol ve Film gösterimi etkinliklerinde ülkemiz adına katılım sağladılar. Resim sergisinde Sezen AKSU ve Tarkan’ın albüm dizaynları ve kliplerine imza atmış usta isim Koray Kasap’ın ve başarılı sanatçı Sertan Öksüz’ün özel koleksiyonları sergilenirken, Film etkinliğinde Moskovalı izleyiciler Hakan Meriçlilerle ‘ Melekler ve Kumarbazlar ‘ filmiyle buluştular. Sunuculuğunu TRT Fm den tanınan Mine Ayman’nın yaptığı ve geniş bir müzisyen ekibiyle konser düzenleyen şarkıcılarımız ( Tansel Doğanay, Deniz Cem, Umut Zen, Mustafa K Öztürk, Buğra, Gizem Gonca Kara, Uğur Akyürek ) Festival’in Uluslar arası jürisinden ‘ En iyi Grup ‘ dalında 2. lik ödülü olan ‘ Silver ‘ , En iyi şarkı dalında ise Deniz Cem’in ‘ Come baby come ‘ şarkısı ile yine 2. lik ödülü olan Silver madalyayı kazandılar. Futbol etkinliğinde Romanya – Arjantin - Kazakistan - Estonya ile karışılaşan milliler grubunda 3. olarak finallere katılamasada attığı 9 golle izleyenlere zevkli mücadeleler izletti. Futbol Şamyiyonasını ‘Kazakistan takımı finalde İngiltere’yi 2-1 yenerek kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Art-Footbal
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