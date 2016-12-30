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Türkiye resmen duyurdu: Rus savaş uçakları vurdu!

TSK, El Bab ve güneyindeki IŞİD hedeflerine Rus jetlerinin üç kez hava harekatı yaptığını resmen açıkladı

Türkiye resmen duyurdu: Rus savaş uçakları vurdu!

TSK, El Bab ve güneyindeki IŞİD hedeflerine Rus jetlerinin üç kez hava harekatı yaptığını resmen açıkladı

30 Aralık 2016 Cuma 09:30
Türkiye resmen duyurdu: Rus savaş uçakları vurdu!
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AÇIKLAMADA ayrıca Türk savaş uçaklarının 17 IŞİD mevzisini imha ettiği ve 26 teröristin de öldürüldüğü yer aldı.Haber ajanslarının dün geçtiği bilgi bugün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından doğrulandı. TSK, Rus savaş uçaklarının El Bab ve güneydeki IŞİD hedeflerini vurduğunu duyurdu.

Açıklamada Rus jetlerinin üç kez hava harekatı icra ettiği ve 12 IŞİD teröristinin öldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca Türk savaş uçaklarının da dün havalandığı ve IŞİD mevzilerini vurduğu yer aldı. Buna göre, Bab ve Daglabash'da bulunan toplam 17 IŞİD hedefi imha edildi. Bunlar, 13 savunma/silah mevzii, 1 zırhlı araç, 1 bombalı araç ve 3 bombalı araç imal yeri.

Genelkurmay, ilk belirlemelere göre içlerinde üst düzey teröristlerin de olduğu 26 IŞİD'linin öldüğünü bildiriyor.

Toplam 222 hedefin ateş altına alındığını belirten TSK, dün bir askerin şehit olduğunu, beş askerin de yaralandığını açıkladı.

EN KRİTİK KENT

Türkiye'nin 24 Ağustos'ta başlattığı sınır ötesi harekât Fırat Kalkanı'nda en kritik nokta El Bab kenti. Yaklaşık bir aydır kuşatma altında tutulan kentte çok sayıda IŞİD teröristi bulunuyor. Fırat Kalkanı harekâtıyla kısa sürede Cerablus-Afrin hattı kontrol altına alındı, daha sonra güneye doğru ilerleme kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada ABD'nin başını çektiği koalisyon güçlerinin son dönemde Türkiye'ye hava desteği sağlamadığını açıklamıştı. NATO'yu eleştiren Erdoğan, "Sözüm ona DEAŞ'a karşı mücadele için kurulan koalisyon, bugün DEAŞ'a en büyük zayiatı verdiren örgütün belini kıran El Bab harekatına hiçbir katkı sunmuyor" demişti.

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