Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi ortaya çıktı

ABU Dabi'de gerçekleştirilen Savunma Sanayii Fuarı İDEX-2017'de Türk Savunma Sanayii adına büyük bir sürpriz yaşandı. ROKETSAN tarafından üretilen ve yerli adı BORA olacak olan uzun menzilli füze sistemi 'Khan' ismiyle ilk kez ortaya çıktı

ROKETSAN İDEX-2017'de uzun menzilli füze sistemine ait broşür bir yayınladı.

470 KG SAVAŞ BAŞLIĞI

Roketin çapı 610 mm, ağırlığı 2500 kg ve savaş başlığı 470 kilogram. Roketin GNSS / İNS ve sadece İNS navigasyon olarak hedefe yönelen iki türü çeşidi olacak. Roketin uçuşuna aerodinamik kontrol ve elektromekanik ayrımı sistemi vasıtası ile kontrol edilebilecek.

Üretici işletmenin uzmanları 'Khan'ın kendi sınıfındaki diğer sistemlerle rekabet götürebilecek özelliklere sahip olduğunu söylediler.

"Khan" sisteminin hedeften sapması maksimum mesafede 50 metreden daha düşük olduğunu belirtiliyor.