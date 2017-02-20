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Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi ortaya çıktı

Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi olan 'BORA' İDEX-2017' ihracat adı olan 'Khan' ismiyle ortaya çıktı

Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi ortaya çıktı

Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi olan 'BORA' İDEX-2017' ihracat adı olan 'Khan' ismiyle ortaya çıktı

20 Şubat 2017 Pazartesi 12:27
Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi ortaya çıktı
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ABU Dabi'de gerçekleştirilen Savunma Sanayii Fuarı İDEX-2017'de Türk Savunma Sanayii adına büyük bir sürpriz yaşandı. ROKETSAN tarafından üretilen ve yerli adı BORA olacak olan uzun menzilli füze sistemi 'Khan' ismiyle ilk kez ortaya çıktı
ROKETSAN İDEX-2017'de uzun menzilli füze sistemine ait broşür bir yayınladı.
470 KG SAVAŞ BAŞLIĞI
Roketin çapı 610 mm, ağırlığı 2500 kg ve savaş başlığı 470 kilogram. Roketin GNSS / İNS ve sadece İNS navigasyon olarak hedefe yönelen iki türü çeşidi olacak. Roketin uçuşuna aerodinamik kontrol ve elektromekanik ayrımı sistemi vasıtası ile kontrol edilebilecek.
Üretici işletmenin uzmanları 'Khan'ın kendi sınıfındaki diğer sistemlerle rekabet götürebilecek özelliklere sahip olduğunu söylediler.
"Khan" sisteminin hedeften sapması maksimum mesafede 50 metreden daha düşük olduğunu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Uzun Menzilli FüzeSavunma Sanayii FuarıİDEX-2017
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