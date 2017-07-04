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Türkiye'nin hamlesi korkuttu! Yasak bölge ilan ettiler...

Türkiye’nin Azez-Tel Rıfat hattında artan hareketliliği PKK’yı panikletti. Teröristler, 17 Nisan Barajı ve çevresini yasak bölge olarak ilan etti

Türkiye'nin hamlesi korkuttu! Yasak bölge ilan ettiler...

Türkiye’nin Azez-Tel Rıfat hattında artan hareketliliği PKK’yı panikletti. Teröristler, 17 Nisan Barajı ve çevresini yasak bölge olarak ilan etti

04 Temmuz 2017 Salı 09:37
Türkiye'nin hamlesi korkuttu! Yasak bölge ilan ettiler...
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TÜRKİYE'NİN olası Afrin operasyonuna karşı hazırlıkları terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD paniğe neden oldu. Örgüt, sığınma amaçlı Meydanki bölgesine 250 metre uzunluğunda 3’er tünel kazdı. Esed rejimi tarafından Afrin’de inşa edilen 17 Nisan Barajı ve çevresi PYD tarafından yasak alan ilan edildi. Barajın batısında dağların eteğinde açılan üç su türbini PKK tarafından sığınağa dönüştürüldü.

250 METRE UZUNLUĞUNDA

TSK’nın olası bombardımanı ihtimaline karşı dizayn edilen tüneller 250 metre uzunluğunda. İçerisinde ilk yardım ve küçük çaplı ameliyat üniteleri bulunan terör sığınaklarına bol miktarda gıda maddeleri getirildi. Her üç tünelin ortak bağlantısı bulunuyor. Tünel girişlerine uzun menzilli silahlar yerleştiren PYD teröristleri, TSK-ÖSO ittifakının olası kara harekatı durumunda karşılık vermeyi hedefliyor.
PKK BİN 500 KİŞİYİ KAÇIRDI

Afrin’de PKK’nın muhalifleri sindirme amaçlı kullandığı hapishaneye ait fotoğraflar ortaya çıktı. Afrin-Raco bölgesindeki cezaevinde insanlık dışı işkencelere maruz kalan siviller Türkiye için çalışmakla suçlanıyor. Savaşın ilk döneminden başlayarak Afrin’de Esed rejimi ve sonrasında Rusya ile işbirliğine giden PKK terör örgütü muhalif gördüğü bin 500 sivili kaçırdı. Sivil bölgelere ve Türk askeri noktalarına dönük PYD tacizlerinin artması ile teyakkuza geçen Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin, Tel Rıfat, Minak’ta işgalci durumundaki PYD’lilerde paniğe yol açtı.

YABANCILAR SORGULUYOR

Son 15 günde 70’ten fazla Afrinli şüpheli iddiası ile gözaltına alındı. Afrin-Raco’da faaliyete geçirilen hapishaneye getirilen siviller üzerinde naylon söndürmek, Filistin askısı, elektrikli el ve ayakkabı işkenceleri yapılıyor. PYD tarafından kaçırılan ve ÖSO ile birlikte Türkiye’ye ajanlık yaptığı iddia edilen Afrinlilerin sorgulanmasında Suriye Muhaberatı ile bazı batılı ülke servisleri katılıyor.

PYD’YE ANINDA CEVAP

Suriye PKK’sı PYD’nin Afrin’den Kilis’teki sınır birliklerine yaptığı taciz atışlarına, anında cevap verildi. Sınırda konuşlu bulunan Fırtına obüs topları ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile PYD mevzileri dün akşam saatlerinde vuruldu. Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki PKK’nın Suriye uzantısı YPG ile PYD mevzilerine 20’ye yakın atış gerçekleştirildi. Top atışlarının sesi Kilis kent merkezinden de duyuldu.

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