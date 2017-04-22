'Türkiye'nin bizim tavsiyemize ihtiyacı yok'

ALMANYA Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye ile müzakereleri durdurmasına karşı çıkarak, gelecekte ele alacakları birçok konunun bulunduğunu söyledi.

Gabriel, Rheinische Post gazetesine verdiği röportajda, Anayasa değişikliği halk oylamasından sonra AB'nin, Türkiye ile müzakereleri durdurma ihtimaline ilişkin bir soruya, "(Türkiye'ye ilişkin) 'Şimdi artık hiç konuşmak istemiyoruz' sloganı gibi kısa devre kararlar bizi ileriye götürmez. Bir günden sonrası her zaman vardır. Türkiye ile konuşacağımız konular bitmiyor." yanıtını verdi.

Sigmar Gabriel, kısa vadeli kararların ötesinde tarafların birbirine tutumu konusunda istişarede bulunmak istediklerini ifade ederek, "Avrupa'dan daha fazla uzaklaşıp uzaklaşmamak, sonuçta Türkiye'nin kararı..." ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN BİZE İHTİYACI YOK'

Türkiye'de güçlü, demokratik ve Avrupa düşüncesine sahip bir sivil toplum bulunduğuna işaret eden Gabriel, "Son yıllarda benim gibi, Türkiye'yi çok sık ziyaret edenler, ülkenin kaydettiği büyük ilerlemeyi hayretle karşılar. Bu nedenle Türk halkının kesinlikle olumlu tavsiyeler konusunda bize ihtiyacı yok. Belki somut yardım konusunda olabilir." dedi.