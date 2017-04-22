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'Türkiye'nin bizim tavsiyemize ihtiyacı yok'

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Rheinische Post gazetesine verdiği röportajda Türkiye'ye ilişkin açıklamalar yaptı. Gabriel,Türkiye'nin kaydettiği ilerlemeye dikkat çekerek, 'Türk halkının kesinlikle olumlu tavsiyeler konusunda bize ihtiyacı yok.' dedi

'Türkiye'nin bizim tavsiyemize ihtiyacı yok'

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Rheinische Post gazetesine verdiği röportajda Türkiye'ye ilişkin açıklamalar yaptı. Gabriel,Türkiye'nin kaydettiği ilerlemeye dikkat çekerek, 'Türk halkının kesinlikle olumlu tavsiyeler konusunda bize ihtiyacı yok.' dedi

22 Nisan 2017 Cumartesi 17:55
'Türkiye'nin bizim tavsiyemize ihtiyacı yok'
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ALMANYA Dışişleri Bakanı  Sigmar Gabriel, Avrupa  Birliği'nin (AB), Türkiye ile müzakereleri durdurmasına karşı çıkarak, gelecekte  ele alacakları birçok konunun bulunduğunu söyledi. 
Gabriel, Rheinische Post gazetesine verdiği röportajda, Anayasa  değişikliği halk oylamasından sonra AB'nin, Türkiye ile müzakereleri durdurma  ihtimaline ilişkin bir soruya, "(Türkiye'ye ilişkin) 'Şimdi artık hiç konuşmak  istemiyoruz' sloganı gibi kısa devre kararlar bizi ileriye götürmez. Bir günden  sonrası her zaman vardır.  Türkiye ile konuşacağımız konular bitmiyor." yanıtını verdi.
Sigmar Gabriel, kısa vadeli kararların ötesinde tarafların birbirine  tutumu konusunda istişarede bulunmak istediklerini ifade ederek, "Avrupa'dan daha  fazla uzaklaşıp uzaklaşmamak, sonuçta Türkiye'nin kararı..." ifadelerini kullandı.
'TÜRKİYE'NİN BİZE İHTİYACI YOK'
Türkiye'de güçlü, demokratik ve Avrupa düşüncesine sahip bir sivil  toplum bulunduğuna işaret eden Gabriel, "Son yıllarda benim gibi, Türkiye'yi çok  sık ziyaret edenler, ülkenin kaydettiği büyük ilerlemeyi hayretle karşılar. Bu  nedenle Türk halkının kesinlikle olumlu tavsiyeler konusunda bize ihtiyacı yok.  Belki somut yardım konusunda olabilir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeTAVSİYEALMANYA Dışişleri BakanlığıRheinische Post
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