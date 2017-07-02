Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 40°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.536
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5887
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Püfür püfür teknoloji
Püfür püfür teknoloji
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat

Türkiye minik Miray’ın çığlığına sessiz kalmadı

Gaziantep'te, üzerine kaynar vaziyetteki kuru fasulye dökülerek başı ve vücudunun çoğu yanan Miray’ın ameliyatı için gereken 155 bin TL hayırseverler tarafından tamamlandı

Türkiye minik Miray’ın çığlığına sessiz kalmadı

Gaziantep'te, üzerine kaynar vaziyetteki kuru fasulye dökülerek başı ve vücudunun çoğu yanan Miray’ın ameliyatı için gereken 155 bin TL hayırseverler tarafından tamamlandı

02 Temmuz 2017 Pazar 11:24
Türkiye minik Miray’ın çığlığına sessiz kalmadı
banner404

8 ay önce annesi tarafından komşusuna emanet edilip, oyun oynarken ocaktaki tencerede kaynayan kuru fasulyenin üstüne dökülmesi sonucu 1 ay yoğun bakımda kalan 3 yaşındaki minik Miray, yaşam mücadelesini kazanmıştı. Fakat yüzü dışında başı komple yanan ve vücudunda da tahrip oluşan minik Miray’ın ameliyat olabilmesi için 155 bin TL gerekiyordu. Ailenin bu parayı karşılayacak durumu olmadığı için hayırseverlerden kızlarının ameliyatı için yardım istemişti. Minik Miray’ın yardım çığlığına hayırseverler duyarsız kalmadı. Ameliyatı için gereken 155 bin TL’nin tamamı toplanıp hesabı kapatıldı. Şimdi minik Miray ağustos ayında ameliyat olup iyileşeceği günü bekliyor.
Minik Miray’ın babası Adem Uzun yardım yapan ve dua eden herkese teşekkür ederek, “Yerel bir markette aşçıyım. Kızım Miray 7 ay önce yandı, haberini aldığımda şok oldum. O sıra işteydim çalışıyordum. 27 gün yoğun bakımda yattı, bir baba olarak gerçekten zor günler yaşadım. Allah'ıma çok şükür, en azından yüzüne gelmedi. Miray’a yardım için gerekli yerlere başvurumuzu yapmıştık, Gaziantep Valiliğinin kontrolünde yardım kampanyası başladı ve kızımın sesi duyuldu. Kızımın ameliyatı için gereken para toplandı, yakınlarımdan görmediğim ilgili, tanımadığım insanlardan gördüm. Allah kızıma yardım edenlerden, yardım edemeyip de dua edenlerden razı olsun. Benim tek amacım vatanına, milletine hayırlı bir evlat yetiştirmek. Büyüdüğünde de bunları Miray’a kendisi için yapılan bu fedakarlıkları anlatacağım” dedi.
"Abla kusura bakma 3 liram vardı"

Minik Miray’ın annesi Gülşah Uzun, hesap dökümünü gördüğünde çok duygulandığını belirterek, “30 sayfalık bir hesap dökümü verdiklerinde 3 liradan 5 bin liraya kadar yardımda bulunanlar olmuş, çok duygulandım. 3 liraya yatıran kişi, ‘Abla kusura bakma, elimde olsa daha fazla yatırırdım’ diye not düşmüş. Bu beni çok duygulandırdı. Ev hanımıyım. Kızım için 1 ay önce yardım kampanyamız başlamıştı. Skar ameliyatları, saç ekim ameliyatları ve Miray’ın sol kulağı eridiği için kulak ameliyatlarıyla toplam 155 bin liraya ihtiyaç vardı. Allah razı olsun, binlerce insan bizim sesimizi duydu ve bizlere yardımcı oldu. Gereken para toplandı. Ağustos sonunda inşallah kızımın ameliyatları Prof. Dr. Mehmet Mutaf hoca gerçekleştirecek” diye konuştu. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Minik MirayGaziantep155 Bin TL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kendisini aldatan kocasını bıçaklayarak öldürdü
Kendisini aldatan kocasını bıçaklayarak öldürdü
13 maddelik talep listesini reddedecek
13 maddelik talep listesini reddedecek
Elektrik ve su kesintileri (İZSU) devam ediyor! Elektrik ve sular ne zaman gelecek?
Elektrik ve su kesintileri (İZSU) devam ediyor! Elektrik ve sular ne zaman gelecek?

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals