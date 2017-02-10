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Türkiye ile Rusya ilişkileri büyüyor

Rus hükümeti, Türkiye ile orta-vade ticari, ekonomik, bilimsel ve kültürel işbirliği programının imzalanması yönünde talimat verdi

Türkiye ile Rusya ilişkileri büyüyor

Rus hükümeti, Türkiye ile orta-vade ticari, ekonomik, bilimsel ve kültürel işbirliği programının imzalanması yönünde talimat verdi

10 Şubat 2017 Cuma 18:03
Türkiye ile Rusya ilişkileri büyüyor
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RUS devletinin resmi evrakının yayımlandığı internet portalındaki kararnameye göre hükümet, Türkiye ile 2017-2020 yıllarını kapsayan, orta-vade ticari, ekonomik, bilimsel ve kültürel işbirliği programının imzalanması yönündeki talimatı Rusya Ekonomi Kalkınma Bakanlığı’na iletti. Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, bir süre önce yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımı ile düzenlenecek Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının mart başında gerçekleşmesinin planlandığını açıklamıştı. 
Daha önce 2015'te düzenlenmesi planlanlanan ÜDİK toplantısı, iki ülke arasında yaşanan uçak krizi nedeniyle iptal edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeRusyaKremlinÜDİK
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