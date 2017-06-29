'Türkiye ile Rusya anlaştı!'

ST . Petersburg'da düzenlenen 8. Uluslararası Askeri-Donanma Fuarı'nda basın mensuplarının S-400 sevkiyatına ilişkin sorularını yanıtlayan Kojin, "Sözleşme üzerinde mutabakat sağlandı, ancak kredi tutarı konusunda henüz bir anlaşma yok" dedi. Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatına ilişkin sözleşmenin üzerinde çalıştığını söylemişti.

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