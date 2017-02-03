banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87464
ALTIN
146.055
DOLAR
3.7427
STERLIN
4.6739
EURO
4.0205
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İdrardan rahim ağzı kanseri tanısı!
İdrardan rahim ağzı kanseri tanısı!
Erkekler burun estetiğinde daha titiz
Erkekler burun estetiğinde daha titiz
Zayıflamak için yemek yiyin
Zayıflamak için yemek yiyin

'Türkiye ile gerginliğin azaltılması için elimizden geleni yapacağız'

Yunanistan Dışişileri Bakanı Nikos Kotzias, Yunan Alpha radyosuna mülakat verdi ve Türkiye ile herhangi bir kriz çıkmaması için tüm iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini söyledi

'Türkiye ile gerginliğin azaltılması için elimizden geleni yapacağız'

Yunanistan Dışişileri Bakanı Nikos Kotzias, Yunan Alpha radyosuna mülakat verdi ve Türkiye ile herhangi bir kriz çıkmaması için tüm iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini söyledi

03 Şubat 2017 Cuma 14:05
'Türkiye ile gerginliğin azaltılması için elimizden geleni yapacağız'
banner404

YUNAN bakan, "elbette ki komşuları seçmiyoruz ama onlara nasıl davranacağımızı biz seçebiliyoruz. Çok sinirliler, çok iç sorunları var ve dış politika konusunda çok iyi bir durumda olmadılar. Bizim amacımız iyi komşuluk ilişkilerinin önemini vurgulamak ve iç sorunlarını dışarıya çıkarmamak. Komşularının davranışlarını eleştiriyorlar ancak onlar da en iyi davranışı sergilemiyorlar" dedi.Kotzias "Kriz veya sıcak bir olay meydana gelmemesi için tüm iletişim kanalları açık tutulmalı ve Yunanistan gerginliğin azaltılması için elinden geleni yapacaki" dedi. Yunan bakan ülkesinin Türkiye için diğer komşu ülkelere kıyasla en iyi komşu olduğunu da sözlerine ekledi.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
YunanistanNikos KotziasYunan Alpha Radyosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Bozdağ: "Kanıt istiyorlar, dosyalara bakmıyorlar"
Bakan Bozdağ: "Kanıt istiyorlar, dosyalara bakmıyorlar"
Son seçim anketinde HDP'ye baraj şoku
Son seçim anketinde HDP'ye baraj şoku
Ocak'ta iş kazalarında 161 kişi öldü
Ocak'ta iş kazalarında 161 kişi öldü

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals