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Türkiye'den Kos Adası açıklarında Korkut-D operasyonu

Kos Adası açıklarında karaya oturan Alcatras’da, Aselsan’ın geliştirdiği Korkut-D Hava Savunma Sistemi’nin taşındığı iddia edildi. Başka bir gemiye nakledilen sistemin Yunanlıların eline geçmesi engellendi

Türkiye'den Kos Adası açıklarında Korkut-D operasyonu

Kos Adası açıklarında karaya oturan Alcatras’da, Aselsan’ın geliştirdiği Korkut-D Hava Savunma Sistemi’nin taşındığı iddia edildi. Başka bir gemiye nakledilen sistemin Yunanlıların eline geçmesi engellendi

30 Aralık 2016 Cuma 06:55
Türkiye'den Kos Adası açıklarında Korkut-D operasyonu
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İSTANBUL'UN Tuzla limanından yola çıkarak Antalya’ya giden Türk bandıralı Alcatras adlı yük gemisinin 25 Aralık Pazar gecesi Bodrum’un Akyarlar Mevkisi açıklarında dümeni kitlendi. İçinde 5 personel bulunan 28 metre uzunluğundaki gemi, fırtınanın da etkisiyle Yunanistan’ın Kos Adası’nda bulunan Lambi plajına 100 metre kala sığ sularda karaya oturdu. Fırtına nedeniyle üç gün boyunca kurtarma çalışması yapılamadı. Fırtınanın 28 Aralık sabahından itibaren etkisini yitirmesiyle kurtarma çalışmaları başladı.

GERGİNLİK ÇIKTI

Önceki gün iki römorkorla yapılan kurtarma çalışmalarına bir Yunan Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Bölgeye gelerek uluslararası sulardan kurtarma çalışmalarını izleyen 313 nolu Türk Sahil Güvenlik Botu’na, Yunan Sahil Güvenlik Botu engel olmaya çalışınca gerginlik yaşandı. Birbirleriyle burun buruna gelen sahil güvenlik botundaki subayların, güverteye çıkarak bir süre konuşmaları dikkat çekti. Konuşmanın ardından Yunan Sahil Güvenlik botu uzaklaşarak kurtarma çalışmasının yapıldığı bölgeye geçti.

Karaya oturan Türk gemisini izleyen Yunan basını geminin içinde brandalanarak korunan ‘gizemli bir kargo’ olduğunu belirtti. Yunan medyası daha sonra gizemli kargonun ASELSAN’ın ürettiği KORKUT Hava Savunma Sistemi olduğunu iddia etti. KORKUT’un en önemli özelliklerinden biri Yunan jetlerinin en önemli kozlarından olan tahrip gücü yüksek, harp başlıklı SCALP-EG gibi seyir füzelerini engelleyerek imha etmesi olarak gösteriliyor. Savunma uzmanları SCALP seyir füzeleri sayesinde Yunan Hava Kuvvetleri’nin bölgede üstünlüğü olduğunu belirtiyor. Uzmanlar Yunan Ordusu’nun yakından izlediği KORKUT sayesinde Türk hava savunma sistemine karşı Yunanistan’ın en büyük kozu SCALP üstünlüğünün elinden alındığı ifade ediyor.

TRANSFER EDİLDİ

Kurtarma çalışmalarının başladığı 28 Aralık Çarşamba günü saat 16.00 civarında ise, ‘gizemli kargo’ Alcatras’a yanaşan başka bir Türk gemisine transfer edilerek Yunanlıların eline geçmesi engellendi. Kos Adası’nda yaşayan P.A. isimli Yunan vatandaşı, kargonun Alcatras’a yanaşan başka bir Türk gemisine aktarılış anlarını sosyal medyadan canlı olarak yayınladı.

ŞUBAT’TA TESTLERİ BAŞLIYOR

ASELSAN tarafından üretilen ve ilki Ekim ayında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilen KORKUT Kundağı Motorlu Hava Savunma Sistemi’nin donanma için geliştirilen modeli ‘KORKUT-D CIWS 35’in ilk prototipi de ortaya çıktı. Bir süredir ASELSAN’ın bahçesinde sergilenen ve sosyal medyaya fotoğrafı düşen prototipte 35 milimetrelik iki adet otomatik top bulunuyor. KORKUT-D sistemi, seyir füzeleri ve anti-gemi füzeleri başta olmak hava tehditlerini karşı etkin görev yapacak. Sistemin Şubat 2017’den itibaren testlere başlaması bekleniyor. 


 

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