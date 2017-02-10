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10 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Şubat Günlük Burç Yorumu

Türkiye'de 2 milyonu aşkın kişi göç etti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde 2 milyon 619 bin 403 kişinin iller arası göç ettiğini açıkladı. Türkiye’nin nüfusu en fazla olan ili İstanbul’dan 440 bin 889 kişi göç ederken, İzmir’den ise 98 bin 902 kişi göç etti

Türkiye'de 2 milyonu aşkın kişi göç etti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde 2 milyon 619 bin 403 kişinin iller arası göç ettiğini açıkladı. Türkiye’nin nüfusu en fazla olan ili İstanbul’dan 440 bin 889 kişi göç ederken, İzmir’den ise 98 bin 902 kişi göç etti

10 Şubat 2017 Cuma 14:45
Türkiye'de 2 milyonu aşkın kişi göç etti!
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü, iller arası göç rakamlarını açıkladı.
Sonuçlara göre, 2016 yılında 2 milyon 619 bin 403 kişi iller arası yer değiştirdi. Türkiye genelinde aldığı göç, verdiği göçten fazla olan il sayısı 45 oldu. Türkiye’nin nüfusu en fazla olan ili İstanbul’a 2016 yılında 369 bin 582 kişi göç ederken, 440 bin 889 kişi İstanbul’dan göç etti. Verdiği göç aldığı göçten fazla olan iller sırasıyla İstanbul, Van, Mardin, Ağrı, Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa, muş, Hakkari, Erzurum, Adana, Kars, Bitlis, Siirt, Gaziantep, Yozgat, Çorum, Hatay, Sivas, Batman, Iğdır, adıyaman, Kütahya, Kilis, Tunceli, Zonguldak, Afyon, Ardahan, Kahramanmaraş, Elazığ, Artvin, Bingöl, Rize, Edirne, karaman ve Erzincan oldu.
İZMİR’E 122 BİN 668 KİŞİ GÖÇ ETTİ
Nüfusu 4 milyon 223 bin 545 olan İzmir’e ise 2016 yılında 122 bin 668 kişi göç ederken, 98 bin 902 kişi İzmir’den göç etti. Göç edebilecek her bin kişi için net göç sayısını ifade eden net göç hızı, İzmir’de 2015 yılında binde 5,01 iken 2016 yılında binde 5,64’e yükseldi. 2016 yılı net göç hızında Bayburt binde 121,52 ile birinci il olurken, Bayburt’u binde 49,67 ile Gümüşhane, binde 34,54 ile Giresun, binde 25,24 ile Tekirdağ, binde 22,82 ile Bolu, binde 21,23 ile Ordu, binde 13,82 ile Kocaeli takip etti.

Göç edebilecek her bin kişi için net göç sayısını ifade eden net göç hızında İzmir ilçeleri sıralaması şu şekilde:
Seferihisar binde 18,82, Güzelbahçe binde 16,56, Torbalı binde 14,32, foça binde 13,10, Urla binde 12,99, Menemen binde 12,75, Aliağa binde 9,94, Narlıdere binde 9,40, çiğli binde 9,25, Karaburun binde 9,13, Çeşme binde 8,97, Buca 8,62, Karşıyaka binde 7,92, Dikili binde 6,98, Balçova binde 6,84, Menderes binde 5,44, bornova binde 5,05, Gaziemir binde 3,35, Bayraklı binde 3,31, Kemalpaşa binde 2,94, Bayındır binde 2,27, Tire binde 1,86, Konak binde 1,23, Ödemiş binde 1,16, Bergama binde 1,15, Karabağlar binde 1,02, Beydağ binde 0,24 oldu. Selçuk, Kınık ve Kiraz ise net göç hızı negatif olan ilçeler oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik KurumuTüikGöç
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