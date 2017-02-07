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Türkiye ateş püskürdü 

Ankara, Tel Aviv yönetiminin Filistin topraklarındaki yerleşimlere yasal statü kazandıran parlamento kararını şiddetle kınadı

Türkiye ateş püskürdü 

Ankara, Tel Aviv yönetiminin Filistin topraklarındaki yerleşimlere yasal statü kazandıran parlamento kararını şiddetle kınadı

07 Şubat 2017 Salı 10:26
Türkiye ateş püskürdü 
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TÜRKİYE, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlere onay vermesine çok sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle: "İsrail Parlamentosu’nun Filistinlilerin özel mülkleri üzerine inşa edilmiş toplam 4.000 konuttan müteşekkil çeşitli yerleşimlere onay veren yasayı kabul etmesini şiddetle kınıyoruz.  İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim faaliyetlerinin iki devletli çözüm zeminini tahrip ettiğini kayıt altına alan 23 Aralık 2016 tarihli ve 2334 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına rağmen İsrail'in ısrarla sürdürdüğü bu siyaset asla kabul edilemez." Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasıyla harekete geçen İsrail, 11 bin yeni konut yapacağını duyurmuştu. Barack Obama döneminde adım atamayan Tel Aviv yönetimi, peş peşe yerleşim kararlarını ilan etmişti. Son olarak İsrail parlamentosu dün gece binlerce Kaçak yerleşime yasal statü veren düzenlemeyi onayladı.Koalisyon ortağı aşırı sağcı Yahudi Evi Partisi milletvekili Bezalel Smotrich, tasarının yasalaşmasından sonra Amerikan halkına Donald Trump'ı seçtikleri için teşekkür etti. Smotrich, muhtemelen o olmasaydı yasa tasarısının geçmeyeceğini söyledi. 2010 yılında Mavi Marmara gemisine İsrail askerleri tarafından yapılan saldırı sonucu kopan Türkiye-İsrail ilişkilerinde, altı yıl sonra yeni sayfa açıldı. Yeni dönemde bakan düzeyindeki ilk ziyaret, bugün gerçekleşiyor. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, başkent Tel Aviv'de İsrailli mevkidaşıyla görüştü.

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