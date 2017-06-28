Türkiye Afrin'de YPG'yi vurdu!

SURİYE ’de PYD / YPG unsurlarının kontrolündeki Afrin bölgesinden dün akşam Türkiye tarafına ateş açılması üzerine Türk topçusu anında misliyle karşılık verdi. Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre; dün akşam saat 21.30 sıralarında terör örgütü PYD-YPG unsurları tarafından Türkiye topraklarına doçka ile yoğun ateş açıldı. Türk topçu birlikleri, uluslararası hukuk çerçevesinde misliyle karşılık vererek söz konusu bölgeyi ateş altına aldı. Bölgeden ateş açılmaya devam edildiği müddetçe, Türkiye’nin karşılık vermeye devam edeceği bildirildi.

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