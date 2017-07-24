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Türk voleybol camiası Hülya Erçin'in kaybıyla sarsıldı

Türk Milli Voleybol Takımı ile Eczacıbaşı'nın eski oyuncularından Hülya Erçin (57) vefat etti

Türk voleybol camiası Hülya Erçin'in kaybıyla sarsıldı

Türk Milli Voleybol Takımı ile Eczacıbaşı'nın eski oyuncularından Hülya Erçin (57) vefat etti

24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:33
Türk voleybol camiası Hülya Erçin'in kaybıyla sarsıldı
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TÜRKİYE  Voleybol Federasyonu (TVF) ve Eczacıbaşı Spor Kulübü, Hülya Erçin'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.TVF yayımladığı mesajda, "Türk Milli Voleybol Takımı'nın eski oyuncularından ve Eczacıbaşı'nda uzun yıllar oyunculuk, takım kaptanlığı, menajerlik yapan, Türk voleybolunun önemli isimlerinden Hülya (Babalı) Erçin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Hülya Erçin'e Allah'tan rahmet, Babalı ve Erçin ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm voleybol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.Eczacıbaşı Spor Kulübünün mesajında ise, "Eczacıbaşı ve Türk kadın voleybolunun unutulmaz isimlerinden Hülya Erçin'i kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, sevenlerine ve tüm voleybol camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.Hülya Erçin'in cenazesi yarın Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

HÜLYA ERÇİN KİMDİR?

Voleybola küçük yaşlarda başlayan Erçin, 1973’te kardeşi Meral Erçin’le birlikte Eczacıbaşı Genç Takımı’na girdi. Bir süre sonra A Takım’a yükselen Erçin, 1976 yılında ilk kez milli oldu ve 147 kez milli formayı giydi. 1991’de jübilesini yaptı. Eczacıbaşı A Bayan Takımı’nın menajerliğine getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
VoleybolHülya ErçinEczacıbaşı
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