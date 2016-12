Türk şirketlere dolar uyarısı!

yönetim danışmanlığı şirketi Value Partners MENA Bölgesi Yönetici Ortağı Ali Güven döviz kurundaki belirsizliğin yeni yılda da süreceğine dikkat çekerek, şirketlere “döviz borçlanmayın” uyarısında bulundu.İtalyan merkezli global yönetim danışmanlığı şirketi Value Partners MENA Bölgesi Yönetici Ortağı Ali Güven, 2016 yılını değerlendirerek, 2017 yılı için Türk şirketlerinin izlemesi gereken strateji konusunda uyarılarda bulundu. Ali Güven, mevcut durumda Türkiye pazarında faaliyet ve yatırımlarını sürdüren her şirketin, kamuoyunun ihtiyaç duyduğu morali sağlamak ve güven tazelemek yolunda büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Güven, “2017’de Türk şirketlerinin hem kendileri, hem de tüm pazar için yapabilecekleri en yararlı şey detaylı sağlıklı bir stratejik plan oluşturmak. Tüm hamlelerin finansal boyutu dikkatlice hesaplanarak, verimli ve etkili yöntemler izlenmeli. Böylece çalışmalara ve özellikle yatırımlara hız kesmeden devam edilebilir” dedi.Mevcut konjonktürde dolar ve euro başta olmak üzere döviz kurlarının belirsiz seyrinin 2017’de de süreceğini öngören Güven, bu nedenle şirketlere işletme maliyetlerinde, yatırım harcamalarında ve özellikle borçlanmalarında döviz bazlı işlemleri en aza indirmeleri için uyarıda bulundu. Bunu gerçekleştirmek için şirketlerin tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar ve kendilerine finansman sağlayan kurumlarla olan sözleşmelerini yeniden yapılandırabileceklerini belirten Güven şu önerilerde bulundu: “Yurt dışından temin ettikleri girdileri mümkün olduğunca yerli alternatifleriyle değiştirmeye çalışsınlar. İş ortaklarından belli dönemler için kur sabitleme talebinde bulunsunlar. Varsa ihracat pazarlarının risklerini yaysınlar.” Olumlu ve olumsuz gelişmeler oldu Ali Güven 2016 yılının ocak-ekim ve ekim-aralık olmak üzere iki ana dönemde incelenmesi gerektiğini belirtti. Güven’e göre, özellikle yılın son üç ayına dolar artışı etkisini vurdu. Gerek döviz kurları ve gerekse bu kur değişimlerinin yarattığı doğrudan ve dolaylı etkiler açısından aralık başı itibariyle, bazı önemli ekonomik göstergelere baktığımızda, 2015’e kıyasla biraz gerilemiş bir konumda olduğumuz görülüyor. 2016’ya genel olarak baktığımızda, ağustos ayı itibariyle, işsizlik oranı yüzde 10.3’ten 11.4’e yükseldi. Son çeyrekte ivme kazanan artışla dolar 3.50 seviyelerine yükseldi. 2015 yılının ilk 10 ayında 120 milyar dolar olan ihracat hacmi 2016’nın aynı döneminde 117 milyar dolara geriledi. Tüm bunların yanı sıra, farklı sektörlerin büyümelerinde de yavaşlama söz konusu. Örneğin, sanayi üretimi 2015 Ocak-Eylül aralığında 2014’ün aynı dönemine göre ortalama yüzde 2.5 artmışken, 2016’da bu rakam yüzde 1.8 oldu. Aynı kıyaslama perakende sektörü için yapıldığında 2015’teki yüzde 3.5’lük büyüme hızının bu yıl yüzde 1.9’a, ticaret ve hizmet sektörleri içinse yüzde 8.5’ten yüzde 5.5’e düştüğü görülüyor.Ekonomide olumlu gelişmeler de yaşandığına dikkat çeken Güven, enflasyonun 2016 yılının kasım ayı itibariyle yüzde 7.9’a gerilemesini, ilk 10 ayda dış açığın 46 milyar dolara düşmesini ve tüketici güven endeksinin 70.1’e çıkmasını örnek gösteriyor. Güven, bu önemli öğelerin tabloyu yumuşattığını ve 2017’ye iyi bir pencereden bakabilmeye olanak verdiğini ifade etti.