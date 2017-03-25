Türk bayrağına hakaret eden şahıs tutuklandı

EDİNİLEN bilgiye göre olay, önceki gün ilçeye bağlı Adnan Menderes Mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki belediye otobüsünün camında asılı vaziyette bulunan Türk bayrağının alenen aşağılanarak yere indirilmesi olayının şüphelisi E.T. isimli şahıs, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekiplerince Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ‘Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak ve Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak’ suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen E.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
EDİNİLEN bilgiye göre olay, önceki gün ilçeye bağlı Adnan Menderes Mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki belediye otobüsünün camında asılı vaziyette bulunan Türk bayrağının alenen aşağılanarak yere indirilmesi olayının şüphelisi E.T. isimli şahıs, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekiplerince Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ‘Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak ve Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak’ suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen E.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.