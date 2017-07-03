Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 34°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.527
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5788
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Karpuz kışa nasıl saklanır?
İnternette devrim! Artık böyle olacak
İnternette devrim! Artık böyle olacak
Püfür püfür teknoloji
Püfür püfür teknoloji

Türk Bayrağı'na büyük saygısızlık! Sahneden indirdiler!

Almanya'nın Münih kentinde, 1 Temmuz günü kutlanan geleneksel Kültürler Festivalinde bayrak krizi yaşandı. Festivalde sahne alan ÜÇ BEŞ KİŞİ derneğinin Zeki Bekar yönetimindeki 'Çocuk Saz Okulu' gurubu, logosunda olan Türk bayrağı yüzünden sahneden indirildi

Türk Bayrağı'na büyük saygısızlık! Sahneden indirdiler!

Almanya'nın Münih kentinde, 1 Temmuz günü kutlanan geleneksel Kültürler Festivalinde bayrak krizi yaşandı. Festivalde sahne alan ÜÇ BEŞ KİŞİ derneğinin Zeki Bekar yönetimindeki 'Çocuk Saz Okulu' gurubu, logosunda olan Türk bayrağı yüzünden sahneden indirildi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:07
Türk Bayrağı'na büyük saygısızlık! Sahneden indirdiler!
banner404

PROGRAM gereği 40 dakika sahnede kalması gereken 10 kişilik çocuk gurubu, ikinci parçasının sonunda, Münih Yabancılar Meclisi Başkanı Dimitrina Lang tarafından verilen talimat ile ikinci parçanın sonunda sunucu tarafından kendilerine teşekkür edilerek, apar topar sahneden indirildi.    

Gerekçe logodaki Türk bayrağına gelen tepkiler

Yaşananları,'Bu ayrımcılığın ve ırkçılığın bir çeşididir ' diye nitelendiren Yabancılar Meclisi üyesi ve "ÜÇ BEŞ KİŞİ" Sözcüsü Levent Ekiz, Yabancılar Meclisi Başkanı Dimitrina Langın gerekçe olarak logodaki Türk bayrağına tepkiler gelmesini gösterdiğini söyledi. Dimitrina Langın bu nedenle programı hemen bitirdiğini kaydeden Ekiz, yaşananları inanılmaz, ırkçı ve ayrımcı bir yaklaşım olarak nitelendirdi.

Kimliklerin yasaklandığı enternasyonal bir Kültürler festivali kutlanıyor 

Ekiz,"Benim için inanılması çok zor bir olay. Bu ayrımcılığın ve ırkçılığın bir çeşididir. Bizler, Münih'in çocukları olarak eğlenmeye geldik. Resmi olarak kaydımızı yaptırdık. Logomuzda bayrağımızın yer aldığını herkes biliyor. Ben Yabancılar Meclisi üyesiyim. Bunda politize edecek bir şey yok. Kimliğimizi, yüzümüzü göstermede ne sakınca olabilir. Burada kimliklerin yasaklandığı enternasyonal bir Kültürler festivali kutlanıyor. Kimsenin kimseyi kimliği veya geldiği yer yüzünden sorgulama hakkı yok. Özellikle Yabancılar Meclisi başkanı olan, Dimitrina Lang'ın hiç yok. Türkiye'ye karşı bu aşırı tepkiler bitmeli. Eğer artık bu nefret, çocukları bile bu denli dışlıyorsa, durum vahimdir dedi.

Çocuklar ağladı!

Haftalarca çalıştıkları programdan adeta zorla indirilen çocukların gözyaşlarını tutamadığını kaydeden Levent Ekiz, " Bizden şarkı söyleyip sahne almamızı istiyorlar ama kimliğimizi gizleme şartı ile. Çocuklar bu programa çok hazırlandılar, büyük haksızlık yapıldı diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Türk BayrağıTürk Bayrağı SaygısızlıkTemmuzAlmanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika: Başsavcı ilçede konuşulanları duyunca hemen harekete geçti!
Son dakika: Başsavcı ilçede konuşulanları duyunca hemen harekete geçti!
Adalet Yürüyüşü'nün 19. gününde Kılıçdaroğlu'ndan provokasyon uyarısı
Adalet Yürüyüşü'nün 19. gününde Kılıçdaroğlu'ndan provokasyon uyarısı
Fatih’te otel yangını
Fatih’te otel yangını

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals