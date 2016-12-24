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"Türk askerini güldürmek istiyorlarsa ölüm ile tehdit etsinler"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El-Bab bölgesinde 16 askerin şehit olduğu çatışmalarda yaralanan askerlerden Konyalı Komando Uzman Çavuş Osman Şen, yaşananları anlattı

"Türk askerini güldürmek istiyorlarsa ölüm ile tehdit etsinler"
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SALDIRI sonucu kulak zarı patlayan ve vücudunun çeşitli yerlerinden hafif yaralanan Şen, gazi olmanın gururunu yaşıyor. Kalıcı işitme kaybı ihtimali bulunan Şen'in, tedavisi memleketi Konya'da sürüyor.
"Abdullah" isminde 1,5 yaşında oğlu olan Şen, birliğine dönüp silah  arkadaşlarına destek vereceğini günü sabırsızlıkla bekliyor.
Arkadaşlarına "kardeşlerim" diye hitap eden Şen, çatışma anını ve  sonrasında yaşadıklarını AA muhabiri ile paylaştı.
Yaklaşık bir yıldır çocukluk hayali olan, kahramanlığını tüm dünyanın  bildiği Türk ordusunda görev yaptığını ifade eden Şen, başarıları dilden dile  dolaşan bir ordunun neferi olduğu için hep şükrettiğini söyledi.
Olay günü El-Bab'ta yoğun çatışma bilgisi gelince takviye için bölgeye  gittiklerini aktaran Şen, "El Bab'ın en kritik yeri olan Hastane Tepesi'nin  DEAŞ'tan temizlenmesi isteniyordu. Burası her noktayı gördüğü için önemi çok  büyüktü. Özel kuvvetler ve Kayseri komando birliği buraya yöneldi. Biz de geri  planda emniyetini aldık. Yoğun çatışmaya girildi. Biraz kar, tipi ve sis vardı.  Türk askeri her zaman her yerde kendini gösterdiği gibi orada da gösterdi.  İlerlemeye devam ettik." diye konuştu.
"Şahadet şerbeti içmek herkese nasip olmaz"
Şen, soğuktan ve silah atışlarından korunmak için güvenlik tedbiri  alarak kısa süreliğine zırhlı aracın içerisine girdiklerini, bir süre sonra  saldırıya uğradıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Atılan roketatarın delici ve ısı yayan mühimmatı içinde bulunduğumuz  zırhlı aracın önünden girip arkasından çıktı. 10 kişinin olduğu aracın içerisi  bir anda karanlık ve duman oldu. Göz gözü görmüyordu. Yöneldiğimiz kapıyı  açamadık. 'Kapıyı açın, yoksa boğulup öleceğiz' diye bağırdım. Hüseyin  arkadaşımız Allah'ın da izniyle kapıyı tekmeleyerek açtı. Diğer arkadaşlarım  kapıyı görmüyordu. 'Kapı açıldı, dışarıya çıkın' diye bağırdım. Kendimizi bu  şekilde zehirlenmekten koruduk. Hepimiz yaralandık. Dışarıya çıktığımızda durumu  ağır olan kardeşimize yardım için bağırdık. Hemen destek geldi. Şahadet şerbeti  içmek herkese nasip olmaz. Peygamber Efendimize komşu gidiyorsunuz. Herkes şehit  olmayı ister. İçimizde korku yok. Türk askeri hiçbir zaman korkmaz. Türk askerini  güldürmek istiyorlarsa ölüm ile tehdit etsinler. Birlik beraberliğimiz olduğu  sürece, hiçbir terör örgütü karşımızda duramaz. Biz de Allah inancı var."
"Biz ölümden korkmayız"
Birlikte yemek yediği, su içtiği arkadaşlarının yanlarında olmayı çok  arzuladığını vurgulayan Şen, Allah devlete ve millete güç verdikçe hiçbir askerin  kanının yerde kalmayacağını bildirdi.
"Bizim kahramanlığımız bitmez. Bir Osman gider bin Osman gelir, bir  Ahmet gider bin Mehmet gelir. Ne kadar terör örgütü olursa olsun biz her zaman  karşılarında olacağız. Allah'ın izniyle de hepsinin üstesinden geleceğiz"  ifadelerini kullanan Şen, şunları kaydetti:
"Biz ölümden kormayız. Ölürsek biliriz ki şehadete erişiriz. Bu  inançla yaşıyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminde tankların, topların, mermilerin  önünde duran bu millet, Allah'ın izniyle darbe girişimini önledi. Böyle bir  devlet, millet ve orduya sahibiz. Tüm zorluklara göğüs geriyoruz. Dört bir  yanımız düşmanlarla dolu. Buna rağmen hiçbir zaman yılmadık, sonuna kadar da  yılmayacağız. Bizim bayrağımız kanla çizildi. Hiçbir güç, düşman unsuru, terör  örgütü, bayrağımızı yere indiremeyecek. İndirmeye kalkan olursa biz onu  indiririz."
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Etiketler; #Türk askerini güldürmek istiyorlarsa ölüm ile tehdit etsinler #Türk Silahlı Kuvvetleri #(TSK #Suriye #Fırat Kalkanı Harekatı kapsamı #El-Bab
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