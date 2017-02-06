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Türk askeri IŞİD'den alınan köyde

El Bab kuşatmasında terör örgütünden alınan Bizaa köyünden ilk fotoğraflar geldi. Reuters haber ajansının dünyaya servis ettiği fotoğraflarda Türk askerleri tankın üzerinde görülüyor. IŞİD esaretinden kurtulan köylüler ise güvenli noktalara kaçıyor

Türk askeri IŞİD'den alınan köyde

El Bab kuşatmasında terör örgütünden alınan Bizaa köyünden ilk fotoğraflar geldi. Reuters haber ajansının dünyaya servis ettiği fotoğraflarda Türk askerleri tankın üzerinde görülüyor. IŞİD esaretinden kurtulan köylüler ise güvenli noktalara kaçıyor

06 Şubat 2017 Pazartesi 13:22
Türk askeri IŞİD'den alınan köyde
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TÜRKİYE'NİN sınır ötesi harekâtı Fırat Kalkanı'nda dün çok önemli bir adım atıldı. El Bab'ın hemen doğusunda yer alan Bizaa köyü terör örgütü IŞİD'den geri alındı.

Reuters haber ajansı, köyden ilk fotoğrafları dünyaya geçti. Fotoğraflarda Türk tankının üstündeki askerler ve bir zırhlı araç yer alıyor.

Türk özel kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Bizaa'dan güneye veya batıya doğru ilerleyebilir. Bu hamlelerle El Bab'daki IŞİD teröristleri tamamen kuşatılmış olacak.

Terör örgütünün rehin aldığı köylüler ise Bizaa'nın alınmasıyla güvenli bölgelere göç ediyor. Bazı köylülerin yaya olarak yola düştüğü, bazılarının ise motosikletlerle kaçtığı görülüyor.

DOĞU İLE BAĞLANTI KOPARILDI

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, güneydeki Suriye rejim güçlerinin El Bab'a doğru ilerlediğini ve stratejik kenttin doğuyla bağlantısını kestiğini aktarıyor. Gözlemevi, hava saldırılarıyla desteklenen ordu birlikleri ve Hizbullah militanlarının gece boyunca önemli ilerlemeler kaydettiğinin altını çiziyor.

Aralık ayı başından bu yana kuşatma altında tutulan El Bab, IŞİD için hayati önemde. Suriye'de fiili başkent ilan ettiği Rakka'da da kuşatılan terör örgütü, El Bab'ı bomba yüklü araçlar ve sokak savaşlarıyla savunuyor ve Rakka'dan yardım alıyor.

Reuters'ın geçen hafta bölgeden servis ettiği fotoğraflarda, El Bab'daki IŞİD mevzilerinin Türk jetleri tarafından bombalandığı net şekilde görülüyordu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bugün Sabah yaptığı açıklamada son 24 saatte 13 IŞİD teröristinin öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamaya göre, Pazar günü 256 terör hedefi hedef alındı, bunlar arasında savaş uçaklarının vurduğu 59 bina da yer alıyor.

Dünkü bombardımanda ayrıca IŞİD'in El Bab yöneticisi Ebu Halid Ürdüni'nin de öldürüldüğü bildiriliyor.

Türkiye'nin 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı'nda Cerablus'a giren birlikler kısa sürede Azez-Cerablus hattını IŞİD'den temizledi. Güneye doğru genişleyen harekatta düğüm El Bab'da çözülecek.

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Anahtar Kelimeler:
IŞİDEl BabBizaa KöyüReutersÖSO
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