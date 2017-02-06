Türk askeri IŞİD'den alınan köyde

TÜRKİYE'NİN sınır ötesi harekâtı Fırat Kalkanı'nda dün çok önemli bir adım atıldı. El Bab'ın hemen doğusunda yer alan Bizaa köyü terör örgütü IŞİD'den geri alındı. Reuters haber ajansı, köyden ilk fotoğrafları dünyaya geçti. Fotoğraflarda Türk tankının üstündeki askerler ve bir zırhlı araç yer alıyor. Türk özel kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Bizaa'dan güneye veya batıya doğru ilerleyebilir. Bu hamlelerle El Bab'daki IŞİD teröristleri tamamen kuşatılmış olacak. Terör örgütünün rehin aldığı köylüler ise Bizaa'nın alınmasıyla güvenli bölgelere göç ediyor. Bazı köylülerin yaya olarak yola düştüğü, bazılarının ise motosikletlerle kaçtığı görülüyor. NAralık ayı başından bu yana kuşatma altında tutulan El Bab, IŞİD için hayati önemde. Suriye'de fiili başkent ilan ettiği Rakka'da da kuşatılan terör örgütü, El Bab'ı bomba yüklü araçlar ve sokak savaşlarıyla savunuyor. Reuters'ın geçen hafta bölgeden servis ettiği fotoğraflarda, El Bab'daki IŞİD mevzilerinin Türk jetleri tarafından bombalandığı net şekilde görülüyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bugün Sabah yaptığı açıklamada son 24 saatte 13 IŞİD teröristinin öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamaya göre, Pazar günü 256 terör hedefi hedef alındı, bunlar arasında savaş uçaklarının vurduğu 59 bina da yer alıyor. Dünkü bombardımanda ayrıca IŞİD'in El Bab yöneticisi Ebu Halid Ürdüni'nin de öldürüldüğü bildiriliyor. Türkiye'nin 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı'nda Cerablus'a giren birlikler kısa sürede Azez-Cerablus hattını IŞİD'den temizledi. Güneye doğru genişleyen harekatta düğüm El Bab'da çözülecek.