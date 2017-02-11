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Türk askeri EL Bab'a girdi! Bir asker şehit oldu

Uluslararası haber ajansları son dakika bilgisi olarak geçti. Buna göre Türk askerleri ve Suriyeli muhaliflerin terör örgütü DEAŞ kontrolündeki El Bab ilçesine girdiği belirtildi

Türk askeri EL Bab'a girdi! Bir asker şehit oldu

Uluslararası haber ajansları son dakika bilgisi olarak geçti. Buna göre Türk askerleri ve Suriyeli muhaliflerin terör örgütü DEAŞ kontrolündeki El Bab ilçesine girdiği belirtildi

11 Şubat 2017 Cumartesi 17:50
Türk askeri EL Bab'a girdi! Bir asker şehit oldu
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EL Bab'da bir askerin şehit olduğu haberi geldi.

Yabancı ajanslar son dakika bilgisi olarak paylaştığı bilgiye göre Türk Slahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’ndan oluşan Fırat Kalkanı güçleri terör örgütü DEAŞ’ın elindeki stratejik öneme sahip El Bab’a girdi. İddialara göre Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk askeri ve Suriyeli muhalifler, kasabaya batıdan girdi ve bazı alanları kontrol altına aldı" denildi. Bir diğer iddiaya göre ise Türkiye destekli Ahrar el Şam mensuplarının El Bab’ın güneybatısındaki bazı mahallelerdeki bir takım spor komplekleri ve ambarları ele geçirdiği belirtildi. Terör örgütü DEAŞ’ın elinde bulunan El Bab Rakka ile Halep arasındaki güzergahta olması nedeniyle stratejik bir öneme sahip…

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