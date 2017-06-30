Turistlerin valizinden çıktı: Paha biçilemez...

EDİNİLEN bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erkilet Havaalanı’nda yapılan operasyonda Filipinli A.G. ve M.G. çiftinin valizlerinde yapılan aramada 829 adet sikke bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. ve M.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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