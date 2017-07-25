Tünelin nereye çıktığını görenler şok oldu

MEZARLIĞIN duvarının iç kısmından başlayan tünelin mezarlık içerisinden geçen ve sınır hattına uzanan kanalizasyon hattına bağlandığı tespit edildi. Bu kanalizasyon hattının da teröristler tarafından sınır hattındaki mayınlı bölgenin arkasına çıktığı belirlendi. Teröristlerin bu tüneli sınır ötesinden silah, uyuşturucu ve insan nakli için kullandığı değerlendiriliyor. Polis ekiplerinin bölgedeki incelemesi devam ediyor