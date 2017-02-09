Tünelden bisikletle geçen gence para cezası

AVRASYA Tünelini bisikletle geçip o anları video kaydına alan İsmail Öznam, video kaydını sosyal medyada paylaşmasının ardından gündeme gelmişti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İsmail Öznam'ın sosyal medya hesaplarını inceleme altına alan polis ekipleri bisiklet tutkunu gencin ev adresine ulaştı. Polis ekipleri Öznam'ı evinden alarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirdi. Avrasya Tünelini bisikletle geçen İsmail Öznam 301 TL para cezasına çarptırıldı.
AVRASYA Tünelini bisikletle geçip o anları video kaydına alan İsmail Öznam, video kaydını sosyal medyada paylaşmasının ardından gündeme gelmişti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İsmail Öznam'ın sosyal medya hesaplarını inceleme altına alan polis ekipleri bisiklet tutkunu gencin ev adresine ulaştı. Polis ekipleri Öznam'ı evinden alarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirdi. Avrasya Tünelini bisikletle geçen İsmail Öznam 301 TL para cezasına çarptırıldı.