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Tünel çıkışında otomobilin çarptığı yaya öldü

Fatih'te, Avrasya Tüneli çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Tünel çıkışında otomobilin çarptığı yaya öldü

Fatih'te, Avrasya Tüneli çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

27 Haziran 2017 Salı 08:08
Tünel çıkışında otomobilin çarptığı yaya öldü
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ALINAN bilgiye göre, Yenikapı mevkisinde Avrasya Tüneli'nin Asya  yakasından Avrupa yakasına çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye  sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir Otomobil çarptı. Daha  sonra iki otomobil duramayıp bu kişinin üstünden geçti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk  edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 30-35 yaşlarında bir erkek  olduğu öğrenilen söz konusu yayanın öldüğü belirlendi.

Çarpmanın etkisiyle 70 metre kadar sürüklenen kişinin üstünden kimlik  çıkmadı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset otopsi için  İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, ölen kişi ile kazaya karışan sürücülerin kimlik tespiti için  çalışma başlattı.

  
 

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