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TSK'dan Pervari kırsalına hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Siirt Pervari kırsalına düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü mensuplarınca saldırı amacıyla kullanıldığı tespit edilen 2 depoyla 1 barınma alanı imha edildi

TSK'dan Pervari kırsalına hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Siirt Pervari kırsalına düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü mensuplarınca saldırı amacıyla kullanıldığı tespit edilen 2 depoyla 1 barınma alanı imha edildi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:23
TSK'dan Pervari kırsalına hava harekatı
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TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, dün akşam saatlerinde Pervari kırsalına hava harekatı düzenlendi. Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla terör örgütü mensuplarınca saldırı amacıyla kullanıldığı tespit edilen 2 depo ve 1 barınma alanı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından imha edildi. Görevlerini başarıyla gerçekleştirdiği belirtilen savaş uçaklarının, emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi. 

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Son Güncelleme: 03.07.2017 13:43
Anahtar Kelimeler:
TSKPervariTürk Silahlı Kuvvetleri
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