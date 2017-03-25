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TSK’dan Irak’ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), devam eden operasyonlar kapsamında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 3 teröristin yakalandığını çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı

TSK’dan Irak’ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), devam eden operasyonlar kapsamında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 3 teröristin yakalandığını çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı

25 Mart 2017 Cumartesi 15:18
TSK’dan Irak’ın kuzeyine hava harekatı
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TSK’DAN 24 Mart 2017 tarihinde meydana gelen yurtiçi olaylara ilişkin yapılan açıklamada, Mardin/Nusaybin’de devam eden operasyonda; 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet pil bloğu, 6 battaniye, 2 piknik tüpü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
Irak’ın kuzeyi, Derecik bölgesinde eylem hazırlığında olan bir grup bölücü terör örgütü mensubuna yönelik yapılan operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği, Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Kandil ve Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında; bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzileri, sığınak, barınak ve mağaraların imha edildiği, bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Hakkari/Çukurca’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol kontrolünde bölücü terör örgütü mensubu 1 teröristin yakalandığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Batman/Merkez’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonla bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist yakalanmıştır. Gaziantep/Islahiye’de, sınırdan yasa dışı yollarla girmeye çalışan bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist yakalanmıştır.
Hakkari/Merkez’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda yapılan mayın/el yapımı patlayıcı aramasında köy yolu üzerinde, gömülü vaziyette 300 kg Amonyum Nitrat kullanılarak hazırlanmış kablo düzenekli el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiş, bombalı araç olarak kullanılacağı değerlendirilen sahte plakalı çalıntı bir araç ele geçirilmiştir. Iğdır/Merkez’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda yapılan arazi aramasında 350 kilogram amonyum nitrat ele geçirilmiştir."  
 

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Anahtar Kelimeler:
Hava HarekatıTSK
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