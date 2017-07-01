TSK'dan hava harekatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Bingöl kırsalında birliklere saldırı hazırlığında oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Operasyon kapsamında, teröristlerce kullanılan iki hedef (barınma yeri ve silah mevzii) imha edildi. Bölgede arama tarama faaliyetlerine devam ediliyor.
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