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TSK'dan hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde, hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi

TSK'dan hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde, hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi

29 Haziran 2017 Perşembe 19:33
TSK'dan hava harekatı
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AÇIKLAMADA, düzenlenen harekat sonucu, teröristler tarafından kullanılan barınma yeri ve silah mevzilerinin imha edildiği, ilk tespitlere göre de toplam 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle: "29 Haziran 2017 tarihinde Irak Kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde ve Irak Kuzeyi Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; teröristlerce kullanılan barınma yeri ve silah mevzileri imha edilmiş, ilk tespitlere göre toplam 7 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.''

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Son Güncelleme: 29.06.2017 19:39
Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriTSKHava Harekatı
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