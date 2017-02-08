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TSK'ya lazer güdümlü kitler teslim edildi!

ASELSAN'ın TSK için ürettiği lazer güdüm kiti LGK'lar teslim edildi. Teslim edilen bu kitler sayesinde klasik bombalar akıllı bombaya dönüşecek

TSK'ya lazer güdümlü kitler teslim edildi!

ASELSAN'ın TSK için ürettiği lazer güdüm kiti LGK'lar teslim edildi. Teslim edilen bu kitler sayesinde klasik bombalar akıllı bombaya dönüşecek

08 Şubat 2017 Çarşamba 08:49
TSK'ya lazer güdümlü kitler teslim edildi!
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ASELSAN’IN geliştirdiği lazer güdüm kitleri (LGK), Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi.  Terörle mücadele operasyonlarında kullanılmaya başlanan LGK, klasik bombaları akıllı bombaya dönüştürüyor.
ASELSAN’ın daha önce TÜBİTAK-SAGE ile birlikte geliştirdiği hassas güdüm kiti HGK bombayı hedefe GPS ile yönlendiriyordu.
Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre; LGK ise 250 kiloluk Mk-82 ve 1 tonluk Mk 84 tipi klasik bombaların hedefini lazer ışınıyla işaretliyor ve hedefin nokta atışıyla vurulmasını sağlıyor.
Lazerle işaretleme, gökyüzünden ya da yerden yapılabiliyor.
Akıllı bombalar düşman sahasına girmeden ateşleniyor ve lazer ya da GPS aracılığıyla güdümlenerek hedefine ulaşıyor.
Hedeften yansıyan lazer enerjisine güdümlenerek yüksek vurma hassasiyeti kazanan lazer güdümlü bombalar sayesinde hedefin vurulması için harcanan bomba sayısı ve uçağın sorti sayısı azalıyor.
LGK’nın herhangi bir değişiklik yapılmadan F 16’dan F-4’e, Mirage’dan Harrier’e kadar her model savaş uçağı tarafından ateşlenebilmesi mümkün.
 

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Anahtar Kelimeler:
ASELSANTSKLGK
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