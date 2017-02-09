TSK: PKK'ya ait 8 hedef imha edildi

TSK'DAN yapılan açıklamada, 08 Şubat 2017 tarihinde 19.04-19.24 saatleri arasında, Diyarbakır/Lice bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek; bölücü terör örgütü mensuplarının barınma alanı, kış üslenme alanı ve doçka mevzii olarak kullandıkları değerlendirilen 8 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

