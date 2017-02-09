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TSK: PKK'ya ait 8 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Diyarbakır Lice'de tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini açıkladı

TSK: PKK'ya ait 8 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Diyarbakır Lice'de tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini açıkladı

09 Şubat 2017 Perşembe 13:02
TSK: PKK'ya ait 8 hedef imha edildi
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TSK'DAN yapılan açıklamada, 08 Şubat 2017 tarihinde 19.04-19.24 saatleri arasında, Diyarbakır/Lice  bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek; bölücü terör örgütü mensuplarının barınma alanı, kış üslenme alanı ve doçka mevzii olarak kullandıkları değerlendirilen 8 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi.
Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
TSKPKKDiyarbakır LiceTerör örgütü
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